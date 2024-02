Non è chiaro se si sia trattato di una manovra azzardata o sbagliata, o se semplicemente la conducente abbia perso il controllo dell’auto. È successo all’interno della Cittadella della Salute, a Cagliari, in via Romagna.

Un’auto è finita contro la staccionata in legno, travolgendola e danneggiando la parte frontale del veicolo. A bordo due donne, una paziente della Cittadella con la sua accompagnatrice, soccorse dal 118.

Fortunatamente, quasi illese: hanno rifiutato il trasferimento in ospedale.

