Ha perso il controllo della propria auto, forse perché aveva troppo alcol in corpo, andando a finire contro un palo.

Incidente stradale stanotte a Cagliari nella rotonda tra viale Campioni d’Italia e viale San Bartolomeo: il conducente per fortuna non ha riportato ferite gravi.

È stato soccorso dal 118. Ingenti i danni alla vettura, oltre al palo della linea elettrica del Ctm, abbattuto e finito in mezzo alla strada.

È stato necessario bloccare il traffico del tratto tra l’Amsicora e la rotatoria chiudere per consentire i lavori da parte dei vigili del fuoco per il recupero del palo e poi per la riparazione e ripristino della linea.

Per la ricostruzione di quanto accaduto sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati anche del conducente, con le analisi per valutare le sue condizioni psico fisiche mentre era alla guida.

