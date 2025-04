Ancora un incidente stradale in via Cadello a Cagliari, una delle strade più a rischio del capoluogo. Stamattina, attorno alle 9, è avvenuto uno scontro fra un’auto e uno scooter all’altezza dell’incrocio di via del Seminario, dove sono presenti i semafori.

Una delle ambulanze intervenute per l'incidente in via Cadello

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, di cui una medicalizzata, per i primi soccorsi. Ad avere la peggio, stando alle prime informazioni, il centauro che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Auto in coda dopo l'incidente in via Cadello

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe file in particolare sulla corsia direzione via Is Mirrionis: le code iniziano da prima della rotonda sotto l’Asse mediano.

(Unioneonline/r.sp.)

