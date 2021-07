L’aumento del numero dei positivi nel comune di Cagliari «è importante».

Lo ha detto il sindaco Paolo Truzzu durante la seduta del consiglio comunale.

Nel ricordare i dati, il primo cittadino ha anche evidenziato che la quasi totalità dei positivi è di età molto giovane. «Gli over 60», ha detto Truzzu, «si contano sulle dita di una mano».

Ad oggi le persone che hanno il Covid in città sono 631. Per fortuna soltanto dieci sono ricoverate in ospedale.

E nelle ultime due settimane si registra un aspetto costante: chi risulta positivo al tampone è quasi sempre giovane.

© Riproduzione riservata