Ha colpito con un pugno un anziano che, per età, avrebbe potuto essere suo nonno. Una violenza che si è scatenata a bordo di un autobus una decina di giorni fa a Cagliari.

Protagonista, un 20enne che è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.

Il 23 settembre scorso una donna ha chiamato il 112 dall’interno del mezzo pubblico poiché un giovane aveva aggredito, inspiegabilmente, con un pugno un 71enne originario di Cagliari ma residente in Austria il quale era in città per le vacanze.

I carabinieri del Radiomobile si sono presentati a una fermata e sono saliti sul bus identificando tutti i presenti e ricostruendo quanto accaduto.

Il colpo sferrato alla vittima era stato giudicato guaribile, dai sanitari dell’ospedale Brotzu, in 30 giorni.

