Allarme a Cagliari per la scomparsa di Achille Boero. I familiari chiedono aiuto a chiunque possa dare una mano e ogni segnalazione (fondata) potrebbe rivelarsi utile per la ricerche.

Boero, 78 anni, ex presidente di Federcaccia ed ex consigliere regionale di Alleanza nazionale, si è allontanato sabato mattina dalla sua casa di Cagliari e non ha più fatto ritorno.

Era a bordo della sua auto, una Dacia Duster nera targata GK813WZ.

La famiglia è estremamente preoccupata, poiché l’uomo non è in grado di rientrare autonomamente. Ogni ora che passa è fondamentale per il suo ritrovamento.

«Chiunque abbia informazioni utili», è l’appello, «o abbia avvistato la persona o l’auto è invitato a contattare immediatamente il numero +39 3292983766, oppure le forze dell’ordine al numero 112. La famiglia lancia un appello accorato a tutta la comunità della Sardegna, chiedendo massima collaborazione per amplificare la notizia e rintracciarlo al più presto».

