Uno scalatore di città? Un improbabile ladro tanto sfacciato da agire in pieno giorno e vestito con abiti sgargianti? Niente di tutto questo. Si tratta di un operaio impegnato in un intervento di edilizia acrobatica.

Siamo alla Marina di Cagliari, quartiere balzato agli onori della cronaca a causa del rischio crolli che ha interessato diversi edifici. Nella foto scattata da Andrea Piras siamo però in una zona diversa, anche se non troppo lontana, dello storico quartiere cagliaritano e la ditta specializzata in lavori acrobatici con l'ausilio di corde e carrucole sta procedendo alla ristrutturazione di una palazzina.

