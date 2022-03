Un 60enne di Sestu al volante di un camion è stato fermato a Cagliari, in via Ticca, per un controllo della polizia municipale.

E, nel corso degli accertamenti incrociati con il sistema informatico, è emerso che l’uomo si era messo al volante senza patente di guida.

Da quanto si apprende, la licenza di guida gli era stata revocata nel 2017, con provvedimento del Prefetto, a causa della “mancanza dei requisiti morali”.

Inevitabili le sanzioni.

