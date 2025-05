A Cagliari prende il via una nuova tappa del “PerCorso di educazione alla pace”: dal 5 marzo al 18 giugno, le Acli della Sardegna, insieme a Crei e Ipsia, organizzano un “Corso di geopolitica e relazioni internazionali” rivolto a giovani, formatori e appassionati di politica globale.

Sette incontri di due ore ciascuno, con approfondimenti, casi studio e dibattiti per analizzare i principali temi dell’attualità internazionale. Il prossimo appuntamento, mercoledì 28 maggio, sarà dedicato a un protagonista sempre più influente sulla scena mondiale: i Brics, l’alleanza economica composta da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

L’incontro si terrà nell’Aula Baffi (ex Facoltà di Economia) in via Sant’Ignazio da Laconi 74, dalle 18 alle 20. A guidare la riflessione sarà la dottoranda Ilham Mounssif, introdotta dal professor Carlo Sanna dell’Università di Sassari.

Con oltre il 42% della popolazione mondiale, il 20% del Pil globale e una quota crescente nel commercio internazionale, i Brics rappresentano un blocco in espansione, simbolo di un mondo che si sposta verso un ordine multipolare.

Ilham Mounssif, nata a Marrakech ma cresciuta in Sardegna, è una giovane ricercatrice che studia il ruolo delle potenze emergenti e del Sud Globale nel nuovo assetto mondiale, un progetto di ricerca che unisce teoria e pratica in un confronto diretto con le dinamiche internazionali.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata