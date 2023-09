Sarebbe andato in escandescenze dopo essere intervenuto a difesa di un’amica che era stata sanzionata dagli agenti della Polizia Locale perché trovata in via Riva Villasanta, a Cagliari, con l’auto senza assicurazione e senza la patente (perché mai conseguita).

Massimo Puggioni, cagliaritano di 56 anni, è stato arrestato ieri mattina con l’accusa di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, ma dovrà rispondere anche di interruzione di pubblico servizio, oltraggio e rifiuto ad indicare le proprie generalità.

Ieri mattina l’uomo è comparso davanti al giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, che ha convalidato l’arresto disposto dal pm di turno Gilberto Ganassi (in aula sostituito dalla pm Elena Succu). Terminata l’udienza il 56enne, assistito dai legali Antonio Curcu e Daniela Lati, è stato rimesso in libertà. Il processo per direttissima è stato così rinviato.

