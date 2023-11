È stato sospeso dall’insegnamento in via cautelare dalla giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani, poiché sospettato di aver utilizzato la sua influenza di docente e la sua cultura per sedurre una minore e instaurare con lei una frequentazione.

Luca De Martini, 48 anni, professore di latino e greco al liceo classico Dettori di Cagliari, da qualche settimana dopo l’inizio dell’anno non siede in cattedra per effetto di una misura cautelare disposta dal Tribunale, su richiesta del sostituto procuratore Marco Cocco che l’ha indagato per atti sessuali su minore.

L’indagine è attualmente in corso.

I dettagli nell’articolo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata