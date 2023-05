12 ore al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per una frattura.

Per il professore universitario Franciscu Sedda, impegnato anche in politica, quello che inizialmente si era prospettato come un incidente domestico è diventato un calvario. «10 ore per una radiografia. Ho ricevuto le scuse dei medici che hanno provato a fare il possibile», racconta Sedda.

A causare il ritardo qualche emergenza – non molto grave – ma anche «la mancanza del personale e il fatto che la macchina per la radiografia era rotta». Criticità che la Asl 8 conosce bene e che sta provando a risolvere con un piano di miglioramento dei servizi, con un nuovo apparecchio radiologico e una nuova Tac.

«L’esame viene fatto anche nella sede centrale della Radiologia. Dobbiamo avere un po’ di pazienza. La Tac è un servizio importantissimo che vogliamo ripristinare al più presto. Contiamo di riuscirci in tempi brevi», assicura Roberto Masazza, Direttore Sanitario della Asl 8.

(Unioneonline/v.f.)

