Oggi si é tenuto un incontro formativo per gli studenti dell'istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Burcei, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Misericordia che opera in paese.

I temi affrontati sono stati: manovre di disostruzione pediatrica e dell'adulto delle vie respiratorie; rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco o polmonare; trattamento dei traumi. L'amministrazione comunale, alla fine della giornata ha ringraziato particolarmente i volontari della Misericordia che hanno dato il loro supporto all’iniziativa.

Tra i volontari, Adriano Campus, Lucia Monni, Nicole Mulas e Letizia Zuncheddu che con generosità e competenza hanno messo la propria esperienza al servizio dei giovani studenti.

© Riproduzione riservata