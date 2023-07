L’assessore alla Sanità, Carlo Doria, replica alle accuse degli ultimi giorni sui bambini costretti a restare attaccati al catetere venoso per mancanza di anestesisti e assicura la piena tutela dei piccoli pazienti oncologici al Microcitemico.

L’ultimo attacco è arrivato dal capogruppo dei Progressisti in Consiglio Regionale Francesco Agus: «Oggi l’assessore – spiega Agus – ha convocato un vertice per capire chi siano i responsabili del caos organizzativo che negli ultimi anni ha messo in ginocchio l’ospedale Microcitemico di Cagliari. La riunione non serve a niente. Per capire di chi sia la colpa basta uno specchio».

La riunione si è tenuta, conferma Doria, con il direttore generale dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis, il direttore generale dell’ASL 8, Marcello Tidore, il direttore generale dell’Assessorato alla Sanità, Francesca Piras, entrambi i direttori sanitari delle due aziende, Raimondo Pinna e Roberto Massazza, oltre ad altri vertici Arnas.

Ma il problema dei cateteri, dice Doria, non esiste.

«Nello specifico - spiega l’assessore - è stato affrontato il tema relativo alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi circa l’impossibilità nel rimuovere i cateteri venosi centrali dai piccoli pazienti in trattamento chemioterapico correlata alla carenza di figure anestesiologiche formate. Risulta opportuno precisare che le suddette dichiarazioni sono state diramate sotto la diretta responsabilità degli stessi autori, motivo per il quale questi uffici hanno già aperto un’indagine interna per individuare i responsabili, poiché tali dichiarazioni ledono l’immagine aziendale in quanto non corrispondenti al vero, generando altresì panico tra i pazienti ed i loro familiari. Risulta utile sottolineare che, ad oggi, ogni procedura richiesta che vada dalla semplice consulenza clinica ad una procedura chirurgica più o meno invasiva, necessita di essere tracciata dal sistema informatico aziendale per le implicazioni medico-legali correlate. Sfruttando appunto i dati informatici delle consulenze anestesiologiche richieste relative alla rimozione dei cateteri venosi centrali abbiamo potuto constatare che le ultime richieste relative a quattro piccoli pazienti risultavano effettuate in data 20.06.2023 ed espletate la settimana successiva in regime programmato di elezione».

«Desta quindi meraviglia – prosegue Doria – come un argomento del genere possa essere diventato un “caso” attenzionato dagli organi di stampa regionali, ingenerando discredito a scapito dell’amministrazione ospedaliera e nei confronti degli operatori sanitari, procurando inoltre un allarme ingiustificato nella popolazione i cui effetti saranno valutati nelle sedi opportune. L’incontro di oggi ha permesso tra l’altro di chiarire meglio i rapporti fra le due aziende (ASL 8 e ARNAS) finalizzati anche a programmare una formazione continua nelle tecniche di anestesia e rianimazione pediatrica, consentendo inoltre una facilitazione del percorso di questi piccoli pazienti abolendo alcuni passaggi burocratici per facilitare una presa in carico più veloce da parte degli anestesisti. Questo Assessorato ritiene fondamentale il diritto di critica, fulcro essenziale dei rapporti che intercorrono tra le diverse istituzioni, gli organi di stampa ed i cittadini: non è ammessa, tuttavia, qualsivoglia dichiarazione mendace, atta a creare allarmismo, completamente discostata dalla realtà e che, come già anticipato nella presente nota, sarà oggetto di opportuna verifica», conclude l’assessore Doria.

