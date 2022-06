Tre nuove attività commerciali sulla passeggiata di Su Siccu, a Cagliari. E’ partita la procedura pubblica che interessa tre strutture: due da 132 metri quadri di superficie coperta più 75 scoperti, una da 134 metri quadri di area coperta più 140 scoperti.

Una struttura deve essere destinata a bar, caffetteria e piccola ristorazione, la seconda a servizi professionali per la nautica da diporto (come vendita accessori, noleggio imbarcazioni, disbrigo pratiche amministrative, servizi turistici), la terza a ristorazione.

La base d’asta da cui si parte per il canone annuale è di 2.698 euro, cui va aggiunta però una rata annuale fissa per il piano di ammortamento sul recupero della spesa sostenuta per i fabbricati (ammonta a 8.232 euro per i primi due fabbricati, a 9.370 per il terzo). Le offerte vanno fatte entro il 15 luglio.

Un bando, spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana, che “completa il lungo iter di riqualificazione della passeggiata” e, “oltre a conferire vitalità al percorso ciclo-pedonale sul lungomare, introduce una serie di servizi per gli avventori e i diportisti, creando nuove attività imprenditoriali ed importanti ricadute economiche per la città”.

(Unioneonline/L)

