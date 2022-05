L'intervento per la sostituzione del giunto di dilatazione danneggiato è terminato verso le 14: così la rampa d’uscita dell’Asse mediano per via dei Valenzani è stata riaperta. Anche stamattina non sono mancati i disagi al traffico per l'improvvisa chiusura dello svincolo, avvenuta mercoledì pomeriggio: la ditta incaricata dal comune di Cagliari ha però recuperato il pezzo nuovo in tempi rapidi, concludendo i lavori e permettendo così la riapertura della rampa.

I problemi alla viabilità sono stati pesanti soprattutto nelle ore di punta con forti rallentamenti nella zona. E si sono formate lunghe file d’auto nell'uscita per via Jenner, prima della rampa per via dei Valenzani, e in quella successiva, per viale Marconi. Problemi anche verso le 13. Poi la conclusione dei lavori e la riapertura.

Anche nell’ottobre del 2018 nel tratto di strada, dopo l’inaugurazione avvenuta non molto tempo prima, c’era stato un problema identico. Un giunto di dilatazione danneggiato e la necessità di sostituirlo. Nessun problema strutturale ma una questione di sicurezza soprattutto per motociclistici e scooteristi. La chiusura al traffico aveva creato parecchi disagi al traffico durante i tre giorni necessari per l'intervento di sostituzione del giunto.

