Direttamente da casa, spacciava cocaina a numerosi acquirenti e, al termine di un’operazione dei Falchi della Mobile di Cagliari, è stato arrestato.

Il 36enne, che dovrà rispondere anche di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, a bordo della sua auto si è dato alla fuga durante uno dei servizi avviati dai poliziotti per il contrasto all’attività illecita e, nella corsa, è riuscito a disfarsi di un involucro che, per l’elevato traffico, è andato disperso. A folle velocità ha continuato ad attraversare la città fino a quando ha abbandonato la macchina per scappare a piedi ma è stato bloccato. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati 2 grammi di cocaina e l’uomo è stato arrestato.

Messo ai domiciliari, ha violato le disposizioni ed è uscito di casa rendendosi irreperibile per alcune ore. Quando è tornato ha trovato gli agenti.

Accompagnato in tribunale per il rito direttissimo, all’udienza di convalida gli sono stati assegnati gli arresti domiciliari.

(Unioneonline/s.s.)

