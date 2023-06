Ha imboccato la Statale contromano, rischiando numerosi incidenti frontali. Una donna di circa settant’anni al volante ha seminato il panico questo pomeriggio sulla 195 Racc, la strada che collega la 130 alla 195 costeggiando la laguna di Santa Gilla, alle porte di Cagliari.

Ancora non è chiaro a che altezza si sia immessa, ma dopo aver sfiorato molte vetture che andavano nel verso giusto (verso il capoluogo, mentre lei era diretta verso Elmas, ma sulla carreggiata sbagliata) è stata bloccata.

Da un’altra auto è sceso un uomo con una paletta del ministero dell’Interno, che ha bloccato gli altri veicoli e ha indirizzato la donna verso il senso giusto. Lei non sembrava avere molto chiaro il fatto che avesse viaggiato spedita sulla corsia di sorpasso, ma sul lato errato del guardrail.

Dopo un momento di confusione, ha effettuato un’inversione ed è ripartita come se niente fosse. Quello che con tutta probabilità era un agente di polizia l’ha inseguita, cercando di bloccarla, anche attraverso segnalazioni luminose. I testimoni dicono che questa scena è andata avanti a lungo, per oltre un chilometro: al momento non si sa come sia andata a finire e in che condizioni fosse la donna. Almeno, però, non si sono registrati feriti.

