Roghi sin dalle prime ore del mattino nell’Isola, in questa che è una giornata da bollino rosso per il rischio incendi, come da allerta della Protezione civile regionale.

I primi incendi sono scoppiati a Bonarcado e Calangianus, dove sono intervenuti gli elicotteri della base di Tempio Pausania.

Proseguono intanto le operazioni di bonifica del maxi rogo di ieri nelle campagna di San Basilio, dove sono andati in fumo 200 ettari di bosco e seminato e sono dovuti intervenire anche tre Canadair.

Bonifiche in corso per un incendio di ieri anche a Villasalto.

(Unioneonline/L)

