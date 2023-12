Non c’è pace per chi entra a Cagliari attraverso le principali strade di collegamento. Se, sulla statale 130, a rallentare il traffico sono i lavori per il rifacimento dell’asfalto (c’è anche il cantiere fantasma all’altezza del bivio di Elmas), oggi la sorpresa - per chi magari cercava un’alternativa - è arrivata sulla 131.

Prima dello svincolo per gli ospedali una squadra di operai è all’opera per sistemare uno dei giunti di dilatazione (le “grate” che si incontrano sui cavalcavia) causando file chilometriche. Come sempre succede, il cantiere non è stato segnalato con un’adeguata segnaletica, chilometri prima. E così gli automobilisti, ignari, si sono ritrovati nell’imbuto, con una corsia chiusa a protezione dei lavori.

Ancora una volta ci si interroga sulla gestione dei lavori (c’è un’ordinanza con un calendario, le imprese lo seguono alla lettera?) e sul perché certi interventi non vengano eseguiti di notte, prevedendolo specificamente nel capitolato d’appalto.

