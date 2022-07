Era alla guida dell’auto della madre, una Citroën C2, senza aver mai conseguito la patente di guida.

Protagonista un 20enne con precedenti di polizia, fermato nella notte dai carabinieri a Cagliari.

Il giovane, sottoposto a controllo in via Piero della Francesca, non solo è risultato sprovvisto della licenza di guida, ma è risultato anche essere già stato sanzionato il 18 dicembre scorso per la medesima violazione.

Per il 20enne è scattata, quindi, la denuncia a piede libero. L’autoveicolo è stato riconsegnato alla proprietaria.

