È stato fermato, a bordo della sua Smart, nella serata di ieri dalla polizia locale di Cagliari. Fingendo di arrestare il veicolo, un uomo di 68anni ha però provato a dileguarsi.

Gli agenti, immediatamente sulle sue tracce, sono però riusciti a fermarlo poco dopo. E dai controlli che sono seguiti la sorprendente scoperta: aveva la patente revocata da oltre 10 anni.

Con l’uomo, a bordo del mezzo, anche la moglie, una 67enne.

L’uomo è stato sanzionato per guida con patente revocata, per non essersi fermato all'alt imposto dagli agenti e per aver superato l'intersezione con il semaforo rosso nel tentativo di sottrarsi al controllo. In totale, una maxi multa de valore di circa 6mila euro oltre al fermo amministrativo del veicolo.

(Unioneonline/v.l.)

