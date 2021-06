Incidente stradale intorno alle 23.30 a Cagliari in viale Ciusa.

Una macchina del car sharing, condotta da un 21enne cagliaritano, stava viaggiando in direzione via Bacaredda quando, per cause in via di accertamento, ha iniziato a sbandare ed è finita, a forte velocità, contro un muro di cinta e un semaforo.

(foto Municipale Cagliari)

Il giovane, senza patente, e i due passeggeri, una 17enne cagliaritana e un 24enne dell'hinterland, sono rimasti incastrati nell’abitacolo ed estratti dai Vigili del fuoco.

(foto Vvff)

Soccorsi, sono stati trasportati in codice rosso dalle ambulanze del 118 ai Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e del Policlinico. Per fortuna nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge e una pattuglia della Polizia di Stato.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata