Aggressione a Cagliari in un noto locale di via Mameli. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante in seguito alla segnalazione di una persona ferita dopo una violenta lite.

Gli agenti hanno trovato un 35enne che presentava evidenti lesioni al viso e una ferita da arma da taglio. È stato soccorso e portato dal 118 al Policlinico di Monserrato. Come accertato, l’uomo ha subito anche il danneggiamento della propria auto che aveva parcheggiato all’esterno.

I poliziotti, insieme alla Scientifica, hanno eseguito i rilievi e ricostruito quanto accaduto arrivando a identificare come responsabile un 30enne che, nel frattempo, si era allontanato con altri 4 ragazzi raggiungendo un secondo locale di via Caprera.

L’aggressore, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto d'armi e oggetti atti ad offendere.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata