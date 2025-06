Dopo l'eliminazione del parcheggio gratuito per due ore, e la recente aggiunta dell'app per pagare la sosta, l'aeroporto di Cagliari si arricchisce di un nuova area posteggio, nella zona di Santa Caterina. Da oggi è attiva la zona chiamata P5, dotata di 250 posti auto a pochi passi dal terminal passeggeri.

La tariffa lancio in promozione, valida fino al 30 giugno, è di 6 euro al giorno: «È stata concepita per invitare tutti a familiarizzare con il nuovo parcheggio, scoprire come accedervi e apprezzarne la comodità», spiega Sogaer. Il nuovo parcheggio all'aeroporto di Cagliari si aggiunge agli altri due per la sosta lunga: il low cost, con tariffa unica giornaliera da 7 euro, e l'extra low cost a 5 euro.

Da fine marzo è invece sparita l'area "Free2Park", che da luglio 2023 ospitava le auto in sosta gratis fino a due ore: la zona è adesso destinata agli operatori, le uniche possibilità dove non si paga il parcheggio sono date dalla sosta breve – fino a un massimo di dieci minuti, poi scatta la tariffa – negli stalli davanti all'aerostazione (P1, P2, P3, Kiss&Fly).

