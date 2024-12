Addio a Kikko Ruffi, per tanti anni protagonista con ruoli direttivi nel mondo dell’hockey su prato. Ha legato il suo nome alla crescita del Cus Cagliari di cui è stato appassionato e apprezzato dirigente. Ha insegnato Educazione Fisica e promosso l’hockey nelle scuole.

Aveva intrapreso un cammino spirituale con il movimento neocatecumenale che lo ha portato a vivere per alcuni anni in Spagna.

Il giornalista Giancarlo Ghirra lo ricorda così sui social: «Non riesco a credere che non ci vedremo più ogni mattina d'estate (non solo) sulla spiaggia del Poetto, a chiacchierare, a polemizzare sulle vicende politiche, a disperarci per più banali questioni calcistiche, a parlare (con affetto) dei nostri amici vicini e lontani. Continuerò a vederlo nell'acqua del Poetto mentre va a pescare polpi o cammina con Francesco per ore, sempre impegnato in chiacchierate infinite». L’ultimo saluto venerdì nella Parrocchia Vergine della Salute (Poetto) venerdì 27 dicembre, alle 15.

© Riproduzione riservata