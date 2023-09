Tra i co-founder dell’associazione 2050 To People, che promuove Ami_Ca, c’è Maddalena Puddu, studentessa trilingue, appena ammessa alla Bocconi School of Management di Milano. Come giovane adulta affetta da Sma (Atrofia muscolare spinale), la sua attenzione si concentra sulla sensibilizzazione all'idea che «la disabilità non è qualcosa da combattere, ma invece qualcosa che ci caratterizza e ci rende ciò che siamo».

Sabato sarà tra i protagonisti di “Muoviamoci tutti green”, evento che vedrà più di 100 velisti e canottieri nello specchio d'acqua lungo la pista ciclopedonale di Su Siccu con ciclisti e cittadini che parteciperanno alla passeggiata ecologica insieme alle persone disabili per evidenziare lo scopo dell'evento all'insegna dell'inclusività e della condivisione.

Gli artisti, associati di CastiaArt, realizzeranno insieme ai ragazzi dell’Anfass delle opere di Street Art ai lati del percorso ciclopedonale. Durante la settimana gli artisti coinvolgeranno la comunità attraverso opere di Water Art, Bike Art, Street art, Play Art e Land Art. Quella di Cagliari vuole essere la prima tappa di un progetto che ha come obiettivo il coinvolgimento di altre città italiane e del mondo. 2050 To People ha infatti come mission quella di sostenere progetti di questo tipo, ricchi di arte, cultura ed informazione all’insegna del divertimento, che attraverso pratiche sostenibili contribuiscano a costruire un futuro migliore.

