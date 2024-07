Cagliari baciata dalla fortuna. Va infatti al capoluogo sardo la vincita netta da 34.561,68 euro per l’estrazione di ieri sera al SuperEnalotto.

La schedina è stata giocata nella tabaccheria di via Milano 89.

Come racconta la titolare, Luana Manis, a indovinare il “5” è stata una coppia di Cagliari: «Questa mattina sono venuti da noi per riscuotere la vincita, erano convinti che l’avrebbero ricevuta subito e in contanti, ma non sapevano che non possiamo pagare se il premio è superiore ai 500 euro. E così – conclude – sono andati via con un gran malumore».

