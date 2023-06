Un preciso disegno verso la privatizzazione della sanità. È la voce che si solleva dalla manifestazione di questa mattina, a Cagliari, dove in centinaia hanno percorso le vie del centro del capoluogo, da piazza dei Centomila alla Darsena, per difendere il diritto alla salute.

Una manifestazione, quella organizzata dal Comitato regionale in difesa della sanità pubblica, che ha visto per la prima volta la partecipazione congiunta di tutti i comitati territoriali, fatta eccezione per quello dell’Ogliastra, che ha scelto di non esserci in risposta alla presenza della politica alla protesta.

Nel mirino del corteo, come detto, la progressiva conversione della sanità da pubblica a privata, appoggiata sia a livello regionale che nazionale, ma anche lo s mantellam ento degli ospedali attualmente funzionanti, in attesa della costruzione delle nuove strutture.

