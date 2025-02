La birra artigianale italiana ha sempre più gusto di Sardegna. Due volti noti del panorama brassicolo isolano entrano nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Birra Italiana, il più importante organismo del settore: Antonio Zanda, amministratore del Birrificio 4Mori di Guspini, e Mauro Loddo, titolare del birrificio agricolo Marduk di Irgoli.

Un riconoscimento importante che premia il lavoro instancabile di due imprenditori che hanno creduto nel valore della filiera agricola sarda e nella qualità di una produzione interamente locale. «Sono onorato di rappresentare la Sardegna – afferma Zanda – e di dare voce alle realtà locali, sostenendo una birra che valorizza il nostro territorio».

Dello stesso parere Loddo, che vede questa nomina come un’opportunità per rafforzare il legame tra birrifici artigianali e agricoltori: «Vogliamo costruire un modello produttivo sostenibile e di qualità, facendo della birra agricola una punta di diamante del Made in Italy».

La Sardegna negli ultimi anni ha costruito una filiera della birra agricola sempre più solida. Con il primo contratto di filiera dell’Isola, che coinvolge venti birrifici e la cooperativa Isola Sarda, la regione punta a una produzione 100% locale. Dall’orzo al luppolo, passando per la maltazione, ogni passaggio della lavorazione vuole essere a chilometro zero, con 70 ettari già coltivati per la produzione di orzo da birra.

Un progetto ambizioso, sostenuto dal Consorzio Birra Italiana e da Coldiretti Sardegna, che vuole rendere la birra artigianale un simbolo del territorio, tanto quanto il pane carasau o il pecorino.

Antonio Zanda e Mauro Loddo entrano dunque a far parte di un consiglio di amministrazione che unisce l’Italia da nord a sud, con figure di spicco come Marco Farchioni (Mastri Birrai Umbri) e Giuseppe Biundo (Birrificio Bruno Ribadi).

