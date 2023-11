Galeotta fu l’onorificenza, verrebbe da dire. Ma del resto, tutti sanno da sempre che l’amore non ha età. La conferma, se mai ce ne fosse bisogno, arriva dalla scrittrice sassarese Bianca Pitzorno, classe 1942. «Mi sono innamorata quest’estate», racconta al Corriere della Sera. «Pazzamente. Ha novantun anni. Dieci più di me».

Non fa il nome, anche se chiede di scriverlo, «gli facciamo la dichiarazione a mezzo stampa». Ma gli indizi che fornisce non lasciano dubbi: «È un noto neuropsichiatra, carriera in California, ora tornato in Sardegna. Studia la memoria delle lumache, hanno le loro madeleine anche loro». Basterebbe già questa breve descrizione per identificare Gian Luigi Gessa, luminare cagliaritano e farmacologo di fama internazionale.

Ma gli ulteriori dettagli forniti da Pitzorno spazzano via eventuali equivoci. Soprattutto quando le chiedono se ora stiano insieme: «Ma no», risponde. «Non ci siamo mai parlati. Abbiamo ricevuto insieme l’onorificenza di Custos Civitatis». E chissà se ora questo “nuovo romanzo” conoscerà un nuovo capitolo.

