Si è chiusa la discussione generale sul disegno di legge della Giunta che prevede il divieto di realizzazione di nuovi impianti da rinnovabili per i prossimi diciotto mesi.

Ora, dopo una riunione della conferenza dei capigruppo, il testo ritornerà nelle commissioni quarta (Governo del territorio) e quinta (Industria) per l’esame degli emendamenti. Riapproderà in Aula nel pomeriggio alle 16 per l’esame degli articoli. Il via libera potrebbe arrivare oggi.

Stamattina in Aula è intervenuto l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda. «Questa è una norma transitoria e necessaria perché c’è un vuoto legislativo a dispetto delle tantissime richieste di autorizzazione», ha detto, «il ddl istituisce un periodo di salvaguardia e di pausa che ci consentirà di ragionare anche sulla politica energetica e del paesaggio». Un passaggio anche sull’eolico off-shore, ricordando che «la Sardegna è l’unica Regione che ha chiesto la possibilità di avere voce in capitolo anche oltre le dodici miglia dalla battigia».

