Da gennaio a dicembre 2024 le due centrali operative del 118 di Cagliari e Sassari che operano rispettivamente nei territori del sud Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano, Medio Campidano) e del Centro-Nord Sardegna (Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro, Ogliastra) hanno gestito complessivamente 214.574 richieste di soccorso (122.063 a Cagliari e 92.511 a Sassari).

Sono alcuni dati che emergono dal bilancio dell'Areus per l'anno appena passato. Gli interventi catalogati con i codici di maggiore gravità (colore rosso) sono stati in tutta l'Isola il 13,5% mentre quelli gialli rappresentano il 58,3%, i verdi il 15,7% del totale. Tra le richieste di soccorso i traumi sono le patologie più rappresentate.

Le due centrali coordinano i soccorsi delle chiamate filtrate dal Numero Unico Europeo 112 che geolocalizza il luogo della chiamata e attiva il 118 qualora il soccorso sia di tipo sanitario. Gli operatori valutano l'emergenza attribuendo un codice di gravità e vagliando la disponibilità di mezzi sul territorio inviano il mezzo più idoneo o più prossimo.

Bilancio anche per il servizio di elisoccorso, attivo già dal 2018 anni su tutto il territorio regionale. Il servizio con elicottero è intervenuto a supporto della rete di soccorso su gomme con 2.135 missioni di cui 1.509 interventi di soccorso di tipo primario - soccorso di emergenza urgenza – e 628 interventi di tipo secondario per trasferimenti tra ospedali Spoke e Hub regionali. Sono, invece, 43 i trasferimenti di pazienti fuori regione.

Gli interventi di soccorso in luogo impervio sono stati complessivamente 96. Attualmente la rete di soccorso dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, oltre alle 196 postazioni di base dislocate in tutta la Sardegna in regime di convenzione, è garantita anche attraverso una gestione diretta con personale sanitario proprio (medici e infermieri) e mezzi di Areus: 24 medicalizzate, 1 automedica su Cagliari e 4 ambulanze infermieristiche (Sassari, Cagliari, Macomer, Tortolì).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata