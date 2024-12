Il Comune di Siris presenta la serie di attività ed eventi intitolati “Natale in Paese”.

Nel corso dell’intero periodo natalizio, tante le attività e gli appuntamenti dedicati a tutte le fasce di popolazione.

Primo appuntamento domenica 15, alle 18, quando nella parrocchia di San Sebastiano si esibirà il coro polifonico “Temunah”, di Uta. Sette giorni dopo, alle 15.15, “Babbo Natale in Bici”, con la distribuzione dei doni ad anziani e bambini del paese, mentre alle 18 si esibirà il coro gospel “Sound of Freedom Gospel Choir”. Lunedì 23, dalle 11, nel centro storico, il villaggio di Natale con animazione. La vigilia, invece, dalle 9 alle 12, nella Biblioteca comunale, il “Natale dei Bambini”. Il 27, invece, in località “Inus”, il Festival Musicale “Gheisi Fest Invernale 24”. Il 6 gennaio, infine, alle 16, “Arriva la Befana” e le premiazioni dei primi 3 classificati nel concorso “Accendi il Natale”. “Il Natale – afferma il sindaco Emanuele Pilloni – ritengo sia uno degli eventi più sentiti, importanti, magici dell'anno. Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare degli eventi rivolti a grandi e piccini. Un momento di condivisione e gioia che regala ogni anno emozioni nuove”.

© Riproduzione riservata