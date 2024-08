Lo spazio, Su Idanu, dove il tempo sembra sospendersi, carico di dolcezza e ricordi, si prepara a ospitare un evento di profonda suggestione.

Venerdì 6 settembre alle 18.30, all’Orto Giardino Mariposa de cardu, Don Gabriele Biccai guiderà la comunità nella celebrazione della Santa Messa dedicata alla Madonna di Bonaria, unendo i presenti in un sentito abbraccio spirituale che richiama i valori di semplicità e amore francescano.

Questa celebrazione non rappresenta soltanto un atto di devozione, ma è anche un omaggio a una memoria storica quasi perduta. Giovanni Murru, stimato proprietario terriero del luogo, poco prima di morire, aveva infatti espresso il desiderio che la Madonna di Bonaria fosse onorata con una festa annuale. Nonostante il tempo ne abbia attenuato il ricordo, l'evento della prossima settimana mira a rinnovare quel legame con il passato.

Rita Atzeri, custode di questo angolo di pace, ricorda come la celebrazione renderà omaggio anche a Luisa e Stefano Atzeri, i suoi fratelli, e a tutti i cari defunti, in un momento di riflessione e raccoglimento. Ad animare la liturgia sarà il gruppo corale e strumentale Su Koru, che accompagnerà con le sue note un evento denso di significato.

«Tale ricorrenza doveva svolgersi in un terreno vicino all’attuale cimitero, che allora era ubicato nella piazza della Chiesa di San Giorgio. Per qualche anno, questa tradizione è stata rispettata, ma poi, come spesso accade, il passare degli anni ne ha fatto smarrire il ricordo», spiega Atzeri.

