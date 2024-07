La privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari e la fusione dei tre scali sardi va avanti. Questa volta con il benestare della Regione, che ha manifestato ufficialmente la volontà di entrare a far parte della holding di gestione del sistema aeroportuale insieme al fondo d’investimento F2i e alla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano.

La governatrice Alessandra Todde nei giorni scorsi ha inviato alla presidenza della Giunta camerale una lettera per dare il via alla procedura. L’amministrazione regionale potrebbe entrare in possesso di una parte dell’azionariato attualmente attribuito alla Fondazione di Sardegna. Ma per ora si tratta solo di un’ipotesi: di sicuro l’intenzione è di entrare nel capitale sociale della futura holding.

La novità è stata confermata dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano con un comunicato in cui si specifica che «non si conoscono ancora modalità e tempi per la partecipazione pubblica alla holding», ma l’operazione «dovrebbe essere definita entro la fine dell’anno».

