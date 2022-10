Sei bandi, per altrettanti collegamenti aerei in continuità territoriale tra gli scali di Cagliari, Alghero e Olbia e quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino.

Oggi la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale Ue, entro il 27 dicembre la presentazione delle offerte da parte dei vettori interessati. Mentre il periodo di copertura dei voli garantiti e a tariffe agevolate per i residenti va dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024.

La Regione sventa così le preoccupazioni legate alle scelte delle due compagnie che al momento stanno garantendo il servizio, senza compensazioni: Volotea e Ita, che avrebbero dovuto garantire (senza oneri) i collegamenti fino a maggio prossimo, nelle scorse settimane avevano annunciato lo stop a febbraio. I biglietti, dopo metà di quel mese, non erano più in vendita.

“Ancora una volta i fatti smentiscono previsioni catastrofiche e strumentalizzazioni”, dice il presidente Christian Solinas, che guida ad interim l'assessorato dei Trasporti, “Abbiamo agito rispettando tutti i tempi e prevenendo i problemi”, sottolinea.

Il governatore aggiunge che “la richiesta per la pubblicazione delle gare era stata già inviata al ministero dal 5 settembre scorso per l’inoltro alla commissione europea avvenuto il 14 settembre. La pubblicazione è avvenuta oggi”.

Oggi anche il caricamento sulla piattaforma SardegnaCat per l’espletamento delle procedure di gara informatizzate. “Noi eravamo pronti da oltre un mese”, specifica il presidente, “le gare hanno gli stessi contenuti di quelli previsti per la continuità territoriale attualmente in vigore, basandosi sullo stesso decreto ministeriale, il 466 del novembre 2021.

Peraltro il calcolo della base d’asta è in riduzione perché si è tenuto conto della ripersa del mercato aereo e quindi dei maggiori ricavi che incidono sul calcolo della compensazione. La base d’asta è di 52 milioni (Iva inclusa) per l’intero periodo, mentre nella gara precedente era di 46 milioni lordi annui”.

Resta possibile, fino al 31 gennaio 2023, che un vettore comunitario accetti di effettuare le rotte senza esclusiva e senza compensazione.

“Le tariffe massime previste, al netto delle tasse aeroportuali per i passeggeri residenti sulle tratte da e per Roma Fiumicino sono pari a quelle attuali. Sono sempre equiparati ai residenti i disabili, i giovani da 2 a 21 anni, gli studenti universitari fino a 27 anni, gli anziani over 70, e per la sola stagione Iata Winter, anche i non residenti che viaggiano sulle rotte onerate per motivi di lavoro. Entro i 2 anni di età voli gratis per i bambini e riduzione del 30% dai 2 ai 12 anni. Resta invariata la disciplina dei posti riservati alle urgenze sanitarie”.

Su alcune rotte, spiegano dalla Regione, “è previsto poi un andamento in crescita dell’offerta rispetto al 2022, tenuto conto dell’aumento della domanda registrato nel post-pandemia. Il regime riguardante il bagaglio resta invariato”.

Messe nel conto anche le consuete clausole di salvaguardia per la copertura di una maggiore domanda rispetto a quella stimata, attraverso l’aumento delle frequenze o la previsione di aerei con capacità maggiore.

