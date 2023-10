Il 5 ottobre 1116 viene consacrata la basilica di Saccargia.

In stile romanico pisano, la chiesa sorge nel territorio di Codrongianos.

Dal punto di vista storico, è stata realizzata sulle rovine di un monastero preesistente per volontà del giudice Costantino I di Torres che, secondo il "Condaghe di Saccargia", durante un viaggio insieme alla moglie Marcusa de Lacon Gunale venne ospitato dai monaci camaldolesi. I due avevano fatto un voto alla Madonna per avere un figlio. Alla nascita del futuro Gonario II di Torres, la coppia aveva quindi donato una nuova chiesa, poi affidata ai monaci Camaldolesi.

Sottoposta successivamente a diversi interventi, il portico che si trova sulla facciata è stato probabilmente aggiunto in seguito da maestranze lucchesi.

Nella stessa basilica nel 1219 sono state celebrate le nozze tra Adelasia di Torres e Ubaldo Visconti.

Il nome deriverebbe da “Sacraria”, indicazione contenuta in documenti in lingua latina, e non – contrariamente a quanto si pensa – dall’espressione in sardo logudorese “s’acca argia” (la vacca pezzata).

(Unioneonline/s.s.)

