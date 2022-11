Importante pacchetto di investimenti per la riqualificazione delle reti idriche sarde da parte di Abbanoa, che ha indetto 33 gare che riguardano diversi comuni sardi.

Questi i paesi interessati dall’investimento, che complessivamente ammonta a 27 milioni di euro: Alghero, Assemini, Arzachena, Bosa (2 lotti), Budoni, Cagliari, Carbonia, Galtellì, Iglesias (2 lotti), Irgoli, La Maddalena, Macomer (2 lotti), Muravera, Nuoro, Olbia, Orosei (2 lotti), Oristano, Ozieri, Porto Torres, Quartucciu, Santa Teresa Gallura, San Teodoro, Sarroch, Sassari (2 lotti), Selargius, Sestu, Siniscola e Sorso.

Si tratta di risorse che l’azienda ha ottenuto tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc): «È un programma che si colloca in una strategia più ampia», spiega il presidente di Abbanoa Franco Piga, «finalizzata a contrastare le criticità presenti nella maggior parte delle reti idriche isolane. Si dà in questo modo avvio ad un progetto strategico di efficientamento delle reti idriche tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati».

Tutte le 33 nuove gare saranno aggiudicate entro dicembre. Altre 39 gare, per un importo complessivo di ulteriori 38 milioni di euro relativi sempre ai fondi Fsc, saranno bandite e aggiudicate entro il 30 giugno 2023.

Le prime sette gare aggiudicate di questo pacchetto sono andate tutte a imprese sarde.

