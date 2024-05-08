Villasimius, il decano dei sub: «Tecnici esperti, da considerare affaticamento o correnti»

Affaticamento, con la complicazione delle correnti. Un'ipotesi, il campo resta sempre quello delle supposizioni: Marco Marroccu, decano degli istruttori subacquei e conoscitore delle profondità e dei rischi che comporta, rimarca l'altissimo livello di preparazione di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano.

Descrive nel dettaglio in quale tipo di operazione erano impegnati e quali variabili possono interferire, a una profondità che supera i 100 metri.