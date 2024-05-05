"Vietato sbagliare": Cagliari-Lecce, l'analisi di Enrico Pilia

Cagliari-Lecce è uno spareggio. La classifica è più corta, l’impresa (…) del Sassuolo spinge ancora di più i rossoblù a cercare un successo pesante. Ranieri sceglie i big, nel giorno della maglia celebrativa per Sa Die: con Scuffet, in difesa tornano Mina e Dossena, ai lati Zappa e Augello, I due mediani sono Makoumbou e Deiola, i tre davanti sono Nandez, Gaetano e Luvumbo, con la punta di riferimento che sarà Lapadula. Lo stadio è pieno, la giornata è bellissima, anche il Lecce è al completo. Una sfida da non perdere.