Tyrrhenian Link, la protesta a Selargius
Mobilitazione delle forze dell'ordine nella zona di Matta ‘e Masone, nelle campagne di Selargius confinanti con quelle di Settimo: previsto l'esproprio di diversi terreni per la realizzazione del progetto Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino di Terna che collegherà la Sardegna alla Sicilia per – questo è l’obiettivo ultimo – esportare una parte dell’immensa quantità di energia elettrica che verrà prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici che si vuole piazzare in tutta l’Isola.
In corso una manifestazione di protesta del comitato “No Tyrrenhian Link” nato ad aprile 2023 contro il progetto che nell’area di Selargius interessa 17 ettari di agro.
(Video di Andrea Serreli)