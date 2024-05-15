Troncone (Ad Adr): "Puntiamo alla piena integrazione tra sistema aeroportuale e ferroviario"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "L'unione tra sistema aeroportuale e quello ferroviario sarà sempre più forte ma siamo solo all'inizio. Vogliamo che lo spazio che abbiamo inaugurato a stazione Termini arrivi anche in altre stazioni collegate a Roma con l'alta velocità. Parliamo quindi di città come Bologna, Firenze e Napoli. In tal modo si potrà compiere l'integrazione tra il sistema aeroportuale e quello ferroviario. Ciò comporterebbe maggiore competitività e maggiore e maggiori opzioni di connettività per i passeggeri " lo ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine dell'inaugurazione dello spazio Airport in the City alla stazione Termini a Roma. Il servizio, dedicato ai passeggeri Ita (tranne Usa e Israele) consente di poter effettuare il check-in e consegna bagagli alla stazione Termini, il giorno stesso della partenza, almeno 3 ore e mezzo prima dell'orario di previsto del volo dal Leonardo da Vinci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev