Tempio, quando il bosco diventa arte: ecco le nuove installazioni sul Limbara

Dai luoghi del cuore sino ad arrivare ai sentieri dell'arte. Accade sul monte Limbara di Tempio dove il museo Organica ha arricchito la sua collezione grazie a nuovi contributi. Sono opere che accolgono i visitatori all'aperto e si fondono con il contesto naturale, diventando così parte integrante del bosco. Il terzo posto in Sardegna, ottenuto al recente censimento del Fai, ha permesso di realizzare le ultime installazioni. Protagonisti Antonello Fresu con ''Labirinto'' mentre Federica Luciani ha dato vita a ''Dodecaedro''. Curadureddu è inserito in un contesto di grande pregio tra foreste e torrenti. Qui la tipica macchia mediterranea entra in simbiosi con le specie rare, come pervinche e orchidee selvatiche. Giannella Demuro direttrice del museo Organica