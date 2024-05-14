Siniscola, escursionista ferito: interviene l'elicottero

Era impegnato in un’escursione nel monti di Sinsicola, quando all’improvviso si è trovato in difficoltà. Provvidenziale per un turista tedesco questa mattina è stato l’intervento dell’elicottero dei vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato alle 8 con la richiesta di soccorso al 115. La squadra del distaccamento di Siniscola è intervenuta in località "Aralache'" in agro di Siniscola. Una volta individuato il malcapitato il personale dell’unità Speleo Alpino Fluviale e quello dell'equipaggio dell’elicottero Drago 143, hanno provveduto a recuperare il tedesco con un verricello, una volta bordo lo hanno trasportarlo in zona sicura dove è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118.