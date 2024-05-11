Serpentoni di turisti in città: “Cagliari è un sogno”
Decolla la stagione a Cagliari: decine e decine di turisti hanno invaso il centro città con un fuga al Poetto per tuffarsi nel mare cristallino della Sardegna.
Italiani, tedeschi, francesi, colombiani si muovono autonomamente alla scoperta della Cagliari storica, ma soprattutto del buon cibo e del sole che oggi abbraccia ogni angolo del capoluogo.
“Per noi Cagliari è un sogno”, è il commento generale di chi non perde occasione per fare un selfie in piazza Yenne.