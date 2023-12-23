Serie A: Verona e Cagliari davanti a un bivio

Il clima è quello giusto, una splendida giornata non certo autunnale fa dal contorno a questa sfida delicata.

Verona e Cagliari sono davanti a un bivio: i gialloblù devono lanciare un segnale forte al campionato, il Cagliari deve fare lo stesso e mettere definitivamente la testa fuori dalla zona retrocessione.

Ranieri schiera Scuffet fra i pali, Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena e Augello dietro, in mezzo Makoumbou e Prati, con Nandez, Viola e Oristanio alle spalle di Pavoletti. Baroni risponde con Saponara e Henry davanti, Montipò fra i pali e Hongla e Duda davanti alla difesa.