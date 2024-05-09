Sassari, domenica la cavalcata sarda: nuova tribuna all'ippodromo "Pinna"

A Sassari è iniziato il conto alla rovescia in vista della tanto attesa 73°edizione della Cavalcata Sarda, in programma domenica prossima.

Saranno oltre 2000 i rappresentati della varie associazioni che sfilerenno in costume lungo le vie della città, transitando in piazza d'Italia dove è stata allestita la tribuna centrale. A chiudere la sfilata una parata di cavalli,cavalieri e amazzoni provenienti da tutta l'Isola.

Al pomeriggio lo spettacolo si sposterà all'ippodromo ''Pinna'' dove sono in corso gli ultimi lavori per accogliere al meglio appassionati e turisti che vorranno assistere alle spericolate esibizioni delle pariglie.

Nel video l'intervista al presidente della Società Ippica Sassarese, Giancarlo Scarpa.