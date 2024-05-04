Sant’Efisio è tornato a Stampace, l'ingresso in chiesa

Sant’Efisio è tornato nella sua chiesetta di Stampace. Un momento tanto atteso da chi, ogni anno, segue la festa del martire guerriero.

Il cocchio trainato dai buoi ha attraversato le strade della città e ha raggiunto la casa di Efis, accolto dal suono delle campane in festa e dalla gioia dei devoti, tantissimi. Tra loro anche numerosi curiosi e turisti, attratti dalla magia della processione, scrigno di tradizione, bellezza e orgoglio isolano.

Alle 23.30 l’arrivo del carro con il santo in piazzetta davanti alla chiesa. Alle 23.49, al termine della messa, il presidente dell’Arciconfraternita Andrea Loi ha dichiarato sciolto il voto per il 368esimo anno nei confronti di Efis, il Martire guerriero che liberò Cagliari dalla peste.

Video di Guglielmo Niada