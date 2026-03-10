Caos sanità, nuova ondata di ricorsi degli ex manager delle Asl: «Intervenga il Capo dello Stato»

Scuote il Consiglio Regionale la nuova ondata di ricorsi degli ex manager ASL, rimossi con la legge sui commissari poi bocciata dalla Corte Costituzionale. Sono adesso Simonetta Cinzia Bettelini, Marcello Tidore e Marcello Acciaro ad investire del caso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso il Consiglio di Stato. Ricorsi che, per quanto previsti, riaprono la ferita nel Campo Largo sulle nomine dei direttori delle aziende sanitarie che ha visto il PD prendere le distanze dalla Governatrice Todde. L'opposizione affonda i colpi: «Venga subito nominato un assessore della Sanità a tempo pieno: l'interim della presidente è stato un fallimento».

ALICE ARONI VICEPRESIDENTE COMMISSIONE SALUTE CONSIGLIO REGIONALE

CARLA FUNDONI PRESIDENTE COMMISSIONE SALUTE CONSIGLIO REGIONALE

FAUSTO PIGA VICE CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE